新冠肺炎疫情在美國持續擴散，尤其華盛頓州的西雅圖為重災區，蘋果上周五要求其在西雅圖地區的員工在家工作。

蘋果也同時要求在矽谷總部Apple Park約1.2萬員工，若有接觸新冠肺炎風險可能的人就在家工作。

目前從谷歌、微軟、亞馬遜、臉書、推特到惠普等幾家科技巨擘，在上周已紛紛開始鼓勵員工在家工作。

(工商 )