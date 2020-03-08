蘋果要求西雅圖員工在家工作 22:162020/03/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在美國持續擴散，尤其華盛頓州的西雅圖為重災區，蘋果上周五要求其在西雅圖地區的員工在家工作。 蘋果也同時要求在矽谷總部Apple Park約1.2萬員工，若有接觸新冠肺炎風險可能的人就在家工作。 目前從谷歌、微軟、亞馬遜、臉書、推特到惠普等幾家科技巨擘，在上周已紛紛開始鼓勵員工在家工作。 (工商 ) #惠普 #在家工作 #蘋果 #西雅圖 #要求 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情轉嚴峻 西雅圖宣布緊急狀態 08:542020/03/04 國際 亞馬遜證實西雅圖1員工確診新冠肺炎 11:412020/03/04 財經 《國際產業》亞馬遜證實，一名西雅圖員工確診新冠肺炎 14:152020/03/04 財經 蘋果平價新機iPhone SE 2傳已試產 可能改線上發表 10:402020/03/05 科技 《光電股》玉晶光無畏雙利空，美系外資仍比讚 12:502020/03/05 財經 微軟要求西雅圖、灣區多數員工在家工作 13:532020/03/05 財經 繼亞馬遜之後 臉書也傳確診病例 18:452020/03/05 財經 西雅圖科技業拉防疫警報 04:092020/03/06 全球財經 2分純淨3分淬煉 西雅圖極品咖啡周年慶優惠開跑 04:102020/03/06 產業特刊 20年都遠距工作 唐鳳：我採取番茄時鐘法 14:012020/03/08 財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 不忍了！沙國出驚人絕招 油價爆恐怖下場 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 ３字頭在望！ 沙國增產狂殺油價 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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