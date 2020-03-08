沙烏地阿拉伯跟俄羅斯聯手減產破局令油價上周五暴跌1成，沙國上周末調降阿拉伯輕質原油等所有4月出口的各級原油官方售價，其中亞洲減幅是市場預估約3倍，為2012年初來最大減幅，又準備4月增產讓市場預期油價將續跌。

國際原油報價基準的倫敦布蘭特原油5月期貨價，上周五每桶暴跌9.5％收45.27美元，創11年來最大單日跌幅。另一最活躍紐約西德州4月期油暴跌逾10％收41.28美元，創2014年來最大單日跌幅。

沙烏地阿拉伯主導的石油輸出國家組織（OPEC）上周五未能跟全球第2大產油國俄國達成再減產協定後，沙國國營石油公司Aramco上周末宣布調降4月所有出口油品價，其中亞洲每桶最高降價4到6美元之間。

主力的阿拉伯輕質原油4月出口亞洲價格，相對阿曼與杜拜均價每桶折價3.1美元，較3月下跌6美元，高於市場平均預估下跌2.04美元。

出口美國價相對阿古斯酸原油指標（ASCI）折價3.75美元，較3月下跌7美元。西北歐相對ICE布蘭特折價10.25美元，較3月下跌8美元。

路透引述沙國能源部知情人士消息報導，沙國計劃讓4月每天產量大增至逾1,000萬桶，甚至可能迫近1,100萬桶，為去年5月來首次每天產量逾1,000萬桶。其過去2個月每天產量約970萬桶。

知情人士指Aramco將讓產能火力全開來保護市占率。沙國目前有每天產油1,200萬桶能力。

曾在Aramco工作的新加坡國立大學中東研究所訪問學者杜希（Tilak Doshi）說，沙國舉動加上新冠肺炎打擊能源需求，全球油價可能較2014年下半年大跌時更惡劣，不排除下測30美元甚至20美元。

1位不願透露名字、在一家北亞煉油廠工作的交易員以「瘋狂」來形容沙國行動，認為布蘭特油價短線下測40美元。

(工商 )