日前因新冠肺炎影響，蘋果位在大陸的門市有多達42家暫時關閉，雖然目前已經有將近9成門市恢復營運，但部分位在湖北、溫州地區的蘋果員工仍在家隔離，而蘋果日前寄給員工防疫包，裡面除了日常、防疫用品外，還附上1台超夯蘋果產品，讓許多員工收到後紛紛PO文讚揚執行長庫克。
雖然目前新冠肺炎疫情已經漸漸趨緩，但仍有部分地區還在封城，而這些地區的蘋果門市都還未恢復營運，還有員工在家隔離，外媒《PhoneArena》報導，蘋果為體恤員工也在日前祭出超實用的防疫包，裡面含有口罩、額溫槍、巧克力即溶包、茶包、濕紙巾、咖啡包、乾洗手等，其中最讓人驚喜的是，裡面還有1台蘋果10.2吋iPad。
許多員工收到防疫包後紛紛PO文讚嘆庫克，在防疫包中還有張感謝卡，上面寫著在充滿艱辛的挑戰時，這些日常生活需用到的防疫物品，代表蘋果團隊獻上的祝福關懷，而iPad平板則可讓家中的孩子在隔離期間也能夠線上學習。
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(中時電子報)
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