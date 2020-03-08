年輕人追尋性愛刺激，有時經常會「斷片」失去理智。北部地區有一名年輕女子受邀約到2名男子住處玩「3P」性愛，過程還用手機錄下來「事後」欣賞。但是後來這名女子對自己的「糊塗事」後悔莫及，提告這2名男子「妨害秘密」。

檢警調查，這名行為舉止不雅的女子，與這2名男子以1女共恃2夫的方式，模仿A片的情節，做出猥褻不堪的性愛動作，並由2名男子分別用手機拍下所有幸愛過程。

不過這名女子事後覺得很猥褻、丟臉，萬一被流出去以後怎麼做人，於是報案告與她3P的男子妨礙秘密，未經同意偷拍他們的性愛過程。並提出玩3P前的LINE對話：，男方訊問：「那妳要不要3P矇眼錄阿很爽」、「錄我舔妳阿」，女方堅持拒絕說：「我胖胖不想錄」、「不要我胖胖」。

庭訊時，男子喊冤說，當時女子只有說：「不要拍到臉就好」，他拍完還跟女子一起欣賞影片；另一男子也說，女孩子只說不要拍到臉部，並沒有拒絕拍攝。

由於提告女子坦承有與2男玩3P，也說了「不要拍到臉」這句話，因此地檢署全案偵結不起訴處分。

(中時電子報)