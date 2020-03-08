義大利國家廣播電台RAI週日表示，北部大州皮埃蒙特(Piedmont)的州長西里奧（Alberto Cirio），在新冠病毒檢測中呈現陽性，成為義大利在24小時內，第二位患病的州長。上周六，義大利西部的拉其奧州（Lazio），首長津加雷蒂（Nicola Zingaretti）才剛說，他罹患了新冠肺炎。

路透社報導，皮埃蒙特位在義大利最西北部，與法國、瑞士接壤，此州是義大利工業重鎮，飛雅特汽車總部就在此，最大城是杜林（Turin）。在上個月爆發的新冠肺炎疫情中，皮埃蒙特是義大利受災最嚴重地區的第四名。

俄國衛星網引述當地新聞報導，目前西里奧身體狀況還算好，沒有明顯症狀，與他接觸的同事與親人，都啟動隔離觀察與健康檢查。

新聞稱，西里奧會在無症狀情況下，繼續首長的工作，採用遠端視訊與其他方法，保持與地方事務的聯繫。

(中時電子報)