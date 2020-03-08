新冠肺炎疫情持續肆虐，上海科學家近期正嘗試探索安全性更高的「人源細胞疫苗」，並為此完成了第一針注射，但人源細胞疫苗的免疫效果，以及能否最終取得成功仍然面臨挑戰。

第一財經報導，自新冠肺炎疫情爆發以來，大陸科研攻關組專門設立疫苗研發團隊，沿著5條技術路線穩步推進疫苗研發工作。在這5條技術路線之外，上海科學家獨闢蹊徑，嘗試探索安全性更高的人源細胞載體疫苗，並完成了第一針的注射。目前相關動物試驗已經進入到後期階段，如果初步數據顯示效果良好，疫苗將很快推至臨床試驗。

新冠疫苗團隊的主要負責人、上海公共衛生臨床中心研究員徐建青表示，從今年1月起，他所在的團隊就開始同步進行核酸疫苗、人源細胞載體疫苗、奈米顆粒疫苗的研發，一共開發了大約10種。如今，核酸疫苗已在小鼠身上完成了動物試驗，針對靈長類動物的動物試驗正在進行；人源細胞載體疫苗也已經製作成功。

徐建青解釋，第一針疫苗的作用是激發體內免疫，相當於讓體內免疫系統初步認識這個病毒，但還沒有形成很深刻的印象，第二針疫苗起到加強免疫的作用，就是更有針對性地激發體內的中和保護性抗體。

與現有的傳統疫苗的技術研發路徑不同，以人源細胞為載體，是把病毒的S蛋白表達在人的細胞膜上，徐建青說，這種方法一方面保留了針對病毒形成抗體的有效靶點，同時避免病毒本身的致病性，總體達到快速、安全、高效。

不過，目前在全球20多個疫苗研發的平台上，還沒有看到這種人源細胞載體的疫苗出現。人源細胞疫苗如果研製成功，將成為全球首創，是大陸技術的一次重大創新。

由於此前這種人源細胞疫苗還沒有在臨床上驗證，因此對人體免疫反應的安全性和有效性仍然有待驗證，該團隊仍需要通過動物試驗不斷對疫苗的成分和方法進行篩選和改進。

(工商 )