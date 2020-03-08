立法院民代近來擬針對「黃安們」提案修改《健保法》，調高海外民眾的健保費率，然而，國內保費級距公平與否、醫療資源便宜導致濫用，這才是台灣健保制度所面臨最大問題。

健保的公平性

首先要去討論的有2個重點，第1是年輕人繳多用少、年長者繳少用多。這個問題在於健保支出很大一部分是給慢性病患者，通常是老年人。

換句話說，大部分年輕人每個月都在繳費，但很少會用到健保。那為什麼年輕人很少用卻要繳很多錢，年長者很常用，卻繳一樣的錢？(在政策補助下，年長者可能繳得比年輕人更少)

健保的第2個不公平性，在於某些特定族群的健保費用，是由國家全額補助，甚至連掛號費都不用付。補助的正當性，是否大家都能接受？對受薪階級是否公平？

健保的濫用

台灣看病便宜，導致有民眾每周都去看病，甚至把醫療院所當成社交場所，而這些問題，立委們隻字未提。

社會上對海外僑胞享有健保，往往批評他們，出國後沒在繳健保費，但為了診治重大傷病，就回台享用健保優惠。有些批評或許是事實，但仍有盲點所在。

海外僑胞平常不在台灣，當然不用繳健保費。但換句話說，他們平常沒用到健保資源，站在使用者付費的角度上，很難去指責他們有什麼問題。

但仍有國內仍有人不滿海外民眾回台，利用健保補助診治重大傷病。但是健保補助不分海內外，國內民眾即使每個月繳交數百至千元不等的健保費，只要診治一次重大傷病，一樣也是大賺。

所以要搞清楚的是，要堵健保虧損黑洞，到底是針對海外民眾，或重大傷病補助制度？健保給付的支出大項是每年幾百億對洗腎患者的補助，只要經過精算，就知道健保要優先處理的，絕對不是海外民眾的保費問題。

健保開辦的初衷，是為了要照顧人民。如果社會對這樣的想法仍然同意，那優先要做的是改革，而不是修理被黃安給拖下水的海外國人。

(中時 )