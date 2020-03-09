阿根廷一名19歲男子因為懷疑24歲女友跟朋友出去跑攤後懷孕，雙方發生爭執後，男子竟將女友推下樓梯，事後見女友倒地不起，他擔心被發現，竟將女友搬上烤架上焚燒，欲毀屍滅跡，女子耐不住高溫身體逐漸分解，警方發現時，女子的屍體已遭到男子掩埋。

根據英國《鏡報》報導，19歲男子維拉（Naim Vera）因為懷疑24歲女友布蘭達（Brenda Micaela Gordillo）時常在晚上出門玩樂跑攤而可能懷孕，2人為此多次發生口角，維拉一氣之下將布蘭達推下樓梯，事後維拉擔心案情曝光，拿毛毯包裹女友身體。事後決定將女友的身體放到烤架上燒掉，毀屍滅跡，不料烤架溫度不夠，布蘭達的屍體僅遭到分解。

維拉擔心女友屍體被發現，再開車將女友屍塊載到一處空地後掩埋，沒多久維拉無法忍受良心的譴責，偕同父親、律師到警局自首，警方調閱監視器後發現，維拉當時開車載著女友的屍體在一條偏僻的道路上，仔細前往搜索後果然在附近找到被大型垃圾袋包裹的布蘭達部分遺體。

警方也發現，維拉曾在半路遭到警方攔住要求出示證件，事後將另一部分的屍體丟棄在別處的垃圾桶內。目前警方正在了解維拉的詳細犯案動機與方式，並通知布蘭達家屬這件遺憾的消息。

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(中時電子報)