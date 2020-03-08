植樹節前夕，台開集團號召員工與眷屬利用假日，由集團董事長邱復生領軍，至新埔雲夢山丘種樹植栽，期許友善地球。三年多來在新埔雲夢山丘新種植大、小喬木逾1,800株，12年來園區共有1,334株大喬木、4,139株小喬木、灌木51,157株等，每年減碳3,460公噸，約等9座大安森林公園減碳量。

邱復生昨日與台北市前副市長鄧家基共同種植真柏樹苗，同時獨董李鴻源、前新竹縣縣長邱鏡淳、范振宗、杜文中議員等多位貴賓均一起重下真柏、沉香苗等。同時號召員工一人一株認養行動。

新埔雲夢山丘新種植大喬木包括樟樹、小葉欖仁、油桐等，小喬木包括桂花、油茶花、山櫻花等，其中樟樹每公頃的二氧化碳平均吸收量是186公噸，根據林務局統計位居碳吸存能力第五名。以台灣每人每年平均產生約 11.9 公噸的碳足跡，樟樹可以吸收一個人約 16 年的碳排放量，數值相當可觀！

台開集團育苗與植栽成效顯著，最近幾年各園區感測器檢測，PM2.5值一年比一年低，代表空氣一年比一年好，各園區平均值都低於國際標準20以下；硫空污數值也遠低於環保署標準值30ppb以下；含氧量也在標準值19.5 ％以上。

以新埔雲夢山丘園區為例，在大家越來越重視PM2.5對環境與養生的重要，雲夢山丘六年來對PM2.5的監測，都低於環保署標準值甚多。如：2018年PM2.5全年平均是6.7，環保署標準值是19.8；2019年PM2.5全年平均是7.9，環保署標準值是15.5，是一個絕佳休閒養生園區。台開各園區加總每年減碳量約6,000公噸，約等同16.5座大安森林公園減碳量。

(中時 )