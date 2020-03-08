47歲大陸女星寧靜在電視劇《孝庄秘史》飾演「大玉兒」走紅，除了實力派演技有目共睹，直率強悍的個性也相當出名，近來陸網瘋傳她的國籍改為美國國籍，寧静就受不了火大澄清。

陸網近來有個明星更改戶籍的名單瘋傳，曾與外籍丈夫有過一段婚姻的寧靜，也被點名改為美國國籍，意外掀起討論。對此，寧靜本人在微博發文：「我，寧靜。華夏兒女、炎黃子孫、土生土長中國人！！！此生唯一的父母之邦！！！背後唯一的祖國！！！中國！！！半秒都沒變過！！！」直接否認改國籍傳言。

不時被傳改國籍，寧靜多次發文否認。（圖／翻攝自微博）

寧靜1996年拍攝《紅河谷》結識美國演員保羅，不久後兩人閃電結婚，育有一子，婚後一度傳出離婚，但寧靜都出面否認，最後在2011年，寧靜首次承認因為文化差異而離婚。

因為嫁過美國人，寧靜不時被傳改成美國籍，而她2017年就曾曬出護照，同時PO文解釋：「一九九三年持有中華人民共和國護照至今，沒有英文名字，我要是拽起來，連我自己都害怕 ​​​​。」

(中時電子報)