本土投顧雙雄攜手護多頭，凱基投顧最新一口氣把國巨（2327）、奇力新（2456）、眾達-KY（4977）等三檔個股，納入研究範圍，全面給予「買進」投資評等，賦予國巨合理股價預期達570元，直逼市場最高的600元。

凱基投顧科技產業分析師黃新迪指出，5G智慧型手機與汽車相關應用帶動MLCC需求自下半年起飛，並延續到2021年，預期被動元件供應商從上半年起，獲利表現因近期供需態勢更為有利而有所提升，初次把國巨納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測合理股價估值570元，僅次於統一投顧賦予的600元。同時，凱基也重新把奇力新放進研究範圍，一樣給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價是128元。

凱基投顧認為，全球MLCC、晶片電阻產能有高達近五成與60～70％位於大陸，通路調查顯示，新冠肺炎疫情造成缺工，導致大陸廠房產能利用率多在五成以下，研判全球前五大MLCC業者產能利用率介於30～60％之間，顯示疫情讓2019年第四季以來即處於供給不足的被動元件情況更嚴重，估計大陸產線第二季產能利用率可逐步回升到50～60％。

同步獲得凱基投顧納入研究範圍的，還有眾達-KY，並點出2020年有三大營運引擎助威：資料中心儲存器所用的32Gb光纖通道市場持續成長、400GbE光纖模組需求將伴隨400GbE交換器逐漸成熟與放量，以及日本5G建置將帶動25GbE前傳光纖模組需求，且看好眾達-KY以往配合博通的製造經驗，將提升市占率，給予174元推測合理股價、上檔空間超過五成。

法人估計，眾達-KY經過營運調整，2019年每股純益為4.43元，與2018年約略持平，然在上述利多推升下，2020年每股純益將大爆發為7.23元，年增63％。

(工商 )