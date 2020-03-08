摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，市場對大陸需求受新冠肺炎疫情衝擊的擔憂，導致矽力-KY（6415）面對部分賣超壓力，但這反而創造出良好買點，升評至「優於大盤」、調高推測合理股價估值到1,298元，與近期超車登上股后寶座的信驊（5274）互別苗頭。

新冠肺炎疫情讓全球市場面臨大幅動盪，台股也難獨善其身，不過，在盤面中，股后爭霸戰卻是無畏風雨，正在緊鑼密鼓上演中，先有信驊法說動人，吸引外資調高目標價，其中，美銀證券則把信驊推測合理股價估值拉到市場最高的1,350元，激勵信驊創新天價，摩根士丹利證券不甘示弱，發現矽力-KY買點已到，股后寶座大戰成為台股多頭不多的亮點之一。

詹家鴻認為，矽力-KY於2020年的營運成長來源是大陸對在地化電源管理IC的採購需求，有趣的是，光是來自低階電源管理IC在地化需求，便足以抵銷新冠肺炎對整體需求的影響，足見矽力-KY營運策略相當正確。

就評價面分析，矽力-KY目前交易在2020年每股純益34.5倍本益比位置，對照未來三年35％的獲利年複合成長率，現在位階顯得非常有吸引力；而且與同業相比，矽力-KY當前本益比評價與芯源系統（MPS）的34.9倍相當，更遠低於聖邦微電子的118倍。放眼後市，當矽力-KY月營收年增率反彈，加上矽力-KY更多的基礎建設電源管理IC通過客戶認證，便會再提供矽力-KY股價上攻動能。

外資估算，矽力-KY每股純益自2018年的19.97元起，2019年躍增為25.22元，2020、2021年成長力道十分強悍，每股純益來到32.12與45.4元。

美銀證券日前基於信驊法說報喜，調升對信驊財務預期，迄今取得不錯成效，信驊股價來到新高的1,165元，相較之下，原本盤據股后寶座的矽力-KY近三個月股價都在相對高檔震盪，何時再表態、點燃法人對股后爭霸追價熱情，頗令市場期待。

(工商 )