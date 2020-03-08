新冠肺炎疫情蔓延嚴重，許多便當店聽到要外送醫院都避之惟恐不急。例如日前台中一家連鎖便當店拒送便當到醫院，引發軒然大波，而宜蘭縣羅東聖母醫院急診室最近訂便當時，詢問便當店「你們會送嗎？」老闆大方回應當然會送，並堅持不收費，讓醫護人員感到相當溫暖。

羅東聖母醫院臉書粉專PO出一篇文章，以「暖心便當」為題，講述醫護人員日常辛勞，表示疫情期間著卸防護裝備耗時，連水都少喝，上廁所忍一下，但每天還是得訂餐吃飯。因此醫護人員打電話訂便當時，還特別詢問「老闆，我們是聖母醫院急診室要訂便當，你們會送？老闆回，聖母醫院我們當然送、願意送，急診室很辛苦，我們更應該送」。

當便當送達急診室門口時，老闆卻堅持不收費，並暖心地說「疫情期間大家辛苦了，真多謝有你們呢」，粉專小編在文末寫道「謝謝疫情期間大家相挺」、「謝謝老闆您的暖心便當，因為不收費我們不好意思再訂」。

網友看到後也紛紛在貼文底下留言「太甘心了，我們用新台幣支持店家」、「吃在嘴裡暖在心裡！」、「一起把正能量的訊息傳遞下去！老闆超有愛！」、「謝謝老闆，把愛傳下去」。

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(中時電子報)