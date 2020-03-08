108學年HBL高中籃球甲級聯賽8日劃下句點，男子組能仁家商完成隊史第2次2連霸，而且除了籃板王被南湖高中江均帶走，能仁全隊包辦本季5座個人獎，分別是後衛游艾喆囊括冠軍賽MVP、助攻王和抄截王，王凱裕拿下阻攻王，史魯齊獲新人王。

能仁家商帶走108學年HBL男子組冠軍，這是他們隊史第4冠。（鄭任南攝）

能仁家商史魯齊（中）在禁區賣力對抗泰山球員。（鄭任南攝）

能仁家商獲勝的那一刻，球員在撒下的彩帶中開心慶祝。（鄭任南攝）

南山高中陳冠中（後）助隊拿下季軍。（鄭任南攝）

女子組淡水商工勇奪隊史第10冠，王玥媞榮膺冠軍賽MVP，隊友黃巧君奪助攻后，亞軍北一女中宋瑞蓁獲新人后，永仁高中鄭慧慈籃板后、陽明高中尹湘雲抄截后、阻攻后由普門高中陳芷英收下。

淡水商工王玥媞（後）在教練陳美莉擁抱下，落下開心淚水。（鄭任南攝）

北一女中新人后宋瑞蓁（中）牽著家人進場。今年HBL冠軍賽和季軍賽雖然不開放觀眾進場，但是仍維持球員牽家人進場的感動傳統。（鄭任南攝）

淡水商工是HBL最多冠隊伍。（鄭任南攝）

淡商黃淑秀（右）在108學年HBL女子組冠軍賽繳出14分、17籃板「雙十」數據。（鄭任南攝）

永仁高中鄭慧慈（中）是本季HBL籃板后。（鄭任南攝）

(中時 )