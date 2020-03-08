108學年HBL高中籃球甲級聯賽8日劃下句點，男子組能仁家商完成隊史第2次2連霸，而且除了籃板王被南湖高中江均帶走，能仁全隊包辦本季5座個人獎，分別是後衛游艾喆囊括冠軍賽MVP、助攻王和抄截王，王凱裕拿下阻攻王，史魯齊獲新人王。
女子組淡水商工勇奪隊史第10冠，王玥媞榮膺冠軍賽MVP，隊友黃巧君奪助攻后，亞軍北一女中宋瑞蓁獲新人后，永仁高中鄭慧慈籃板后、陽明高中尹湘雲抄截后、阻攻后由普門高中陳芷英收下。
(中時 )
108學年HBL高中籃球甲級聯賽8日劃下句點，男子組能仁家商完成隊史第2次2連霸，而且除了籃板王被南湖高中江均帶走，能仁全隊包辦本季5座個人獎，分別是後衛游艾喆囊括冠軍賽MVP、助攻王和抄截王，王凱裕拿下阻攻王，史魯齊獲新人王。
女子組淡水商工勇奪隊史第10冠，王玥媞榮膺冠軍賽MVP，隊友黃巧君奪助攻后，亞軍北一女中宋瑞蓁獲新人后，永仁高中鄭慧慈籃板后、陽明高中尹湘雲抄截后、阻攻后由普門高中陳芷英收下。
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