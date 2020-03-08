噴射戰機世界(Fighter jets world)報導，一架敘利亞空軍的MiG-29SM戰鬥機，從謝拉特空軍基地(Sheirat Air Base )起飛後不久即墜毀，飛行員沒能跳傘，當場喪生。

This incident took place on 5th March 2020 pic.twitter.com/KuCWuSpmmk — LuftwaffeAS (@LuftwaffeAS) March 7, 2020

敘利亞軍方已查明，喪生的飛行員是馬卡迪德上校(Yunes al-Makdid)，失事原因仍待調查。推特上有一段戰機剛起飛的影片，以及墜機照片。

敘利亞的MiG-29，是1989年引進的，到了21世紀，米格集團為將敘利亞升級這批戰機，稱為MiG-29SM標準，使它們能夠發射超視距空對空飛彈（BVRAAM）、精確導引空對地彈藥，也升級了自我保護主動干擾系統。

這起事故是敘利亞空軍的首次MiG-29損失事件。

自2011年敘利亞戰爭爆發以來，敘利亞空軍的MiG-29SM，主要是防衛大馬士革與霍姆斯省，提供近距離空中支援，很少派到北部爭議地帶。

上星期可能是敘利亞空軍最慘重的一週，2架Su-24戰鬥轟炸機、1架L-39攻擊教練機遭到土耳其擊落，沒料到較為新式的MiG-29戰機也發生事故。

(中時電子報)