國民黨新任黨主席江啟臣8日表示，韓市長是國民黨黨員，黨中央必須給予相關的協助，讓大家把本分的工作做好。作家苦苓則推測江啟臣挺韓國瑜背後動機，最後不忘嗆一句：「可憐哪」！

對於韓國瑜面臨罷韓危機，國民黨新任黨主席江啟臣8日在台中受訪強調，韓市長是國民黨黨員，更是地方縣市非常優秀的從政同志，作為黨中央，無論是擔任地方首長或民意代表，都必須給予相關的協助，讓大家把本分的工作做好。

江啟臣說，韓市長面臨這樣的挑戰，需要中央、地方共同合作，找回市民對韓市長的支持，讓市政有感，也找回大家對國民黨的信心。江啟臣指出，15縣市為國民黨執政，未來如何統合起來、相互合作，相輔相成將市政做到人民有感，這是黨中央應該要努力的目標。

作家苦苓則在臉書發文暗酸，江啟臣為何支持韓國瑜？還不就是怕韓國瑜高雄市長被罷免後、明年出來跟他搶黨主席嗎？苦苓最後還不忘嗆一句：「可憐哪」！

網友也在苦苓臉書留言，「不愧是先知，洞燭先機」，但也有人質疑：「他的心眼有那麼小嗎」？

(中時電子報)