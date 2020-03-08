國民黨屢次敗選後，檢討原因是與年輕人距離太遠，但只見檢討未見改進，原因無他，國民黨連自己黨內都有世代斷層，又如何吸引年輕人支持國民黨？江啟臣當選黨主席，黨內看好世代交替的時機終於來臨，但江啟臣有沒有實力連繫兩個世代呢？

國民黨要改革，很多人都喊過。但這個黨，就像個大醬缸，乾淨手伸進去都變得一樣黑，很多人乾脆洗手回家，顧自己比較開心，因此改革，向來是未竟之業。這次青壯派勝利，看起來似乎是新世代崛起，但了解國民黨習性的人，更擔心是重蹈覆轍。

國民黨所謂的「年輕化」，都是出自「老人家」的想像，因此採行的「年輕化」措施，都是為了「服務」老人家的需求，所謂的黨內青年，不是鎩羽而歸，無功退出，就是順從黨的文化，變成「老化青年」，行事作風比大老還老。

2016大選慘敗時，當時國民黨就開始講必須年輕化、必須數位化，結果所謂新媒體部，也只請一位年輕人，而智庫則像養老院般暮氣沉沉。國民黨這種氣氛如何招攬有政治熱情的年輕人投入，又如何爭取年輕選票？

國民黨為人詬病的「恩庇侍從體制」到現在也還存在，2018國民黨靠著韓流獲取奇蹟般的勝利，沒想到一場意外的勝利，反而導致國民黨忘了當初「年輕化改革」的承諾，踩著年輕人的努力，老人們又班師回朝搶功，而且還要塞子女進來，國民黨那股宮廷的陳腐氣味又回來了。

其實所謂的「青壯派」或「年輕化」向來跟年齡無關，而是思想跟價值是否跟得上時代，即使是個老人，也可以像年輕人般提出開創性做法，反過來說，一個所謂「青壯年」，也可能是個「老派青年」，過去國民黨生產了太多「老派青年」，浸沉於國民黨文化中成長的江啟臣，能否讓國民黨跟上時代？國民黨的時代已經到他手裡，就看他如何讓國民黨與他自己脫胎換骨了。

(中時 )