成功大學教授今天在臉書上分享台灣服務業真是體貼的地方。(圖/摘自李忠憲FB)

台灣服務業難波萬（NO.1）！國立成功大學教授李忠憲今天在臉書上分享台灣服務業真是體貼的地方，他PO出一張用餐明細，除了可以列出想吃什麼餐點之外，竟然還可以依顧客口味，客製化備註不加薑絲或不加醬等要求。這也讓他忍不住直呼，「去全世界的其他國家，才沒有人會理你！」照片曝光後引起網友討論。

李忠憲PO出一張點菜明細，只見照片中一碗魚肉粥，可以要求不薑絲、不蒜酥、不芹菜。另一碗則是可加註要加蚵仔，還有燙青菜也能備註不加醬。

全部都客製化到收銀台的軟體當中，這讓李忠憲佩服台灣的服務業實在貼心又強大，直呼去歐洲、美國、新加坡試看看？「去全世界的其他國家，才沒有人會理你！」

他也提到台灣特有的飲料文化，光是甜度就能選擇全糖、半糖、1/3糖、無糖；甚至連冰塊也能調整成去冰、微冰、半冰、少冰等等，都是為了要滿足消費者的喜好，讓他們能有更多選擇性。許多網友看了留言，「只能說台灣人出頭很多，在外國如這麼囉唆，可能要先付一筆可觀的服務費。」、「被台灣寵壞了...出國經常不適應他們的服務員」、「台灣服務業有夠周到」、「奧客之島，但互相尊重啦！」、「所以台灣奧客世界難波萬」。

(中時電子報)