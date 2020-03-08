中國大陸湖北省一名罹患新冠肺炎的百歲人瑞，經過醫療團隊全力救治後，於3月7日從湖北省婦幼保健醫院光谷院區治癒出院，也是該院最高齡的治癒患者。

根據《環球網》報導，100歲的病患-王姓老先生家住武漢江漢區，1920年2月出生，從上海來到武漢定居，外孫女、外孫女婿都是醫生，在疫情防控第一線。

百歲病患雖然新冠肺炎已經治愈，但他同時還患有阿爾茲海默症等多種疾病，失去自主意識和行動能力，所以需要靠醫用車輛載運。

根據醫院感染科主任曾力指出，百歲老先生是在2月24號入院，同時他還有胸悶、呼吸困難、發熱，以及阿爾茲海默癥、高血壓、心臟病、腹主動脈瘤、糖尿病、泌尿性感染等。他一直處於昏迷狀態，無法正常交談。

入院後，院方採取中藥抗病毒、干擾素霧化吸入等治療方法，對老先生開展了2次新冠肺炎康復者恢復期血漿臨床治療，取得顯著療效。

院方也決定，給百歲病患輸注新冠肺炎治愈患者抗病毒血清。之後不久，老人核酸檢測就轉陰了。同時，由於輸注的血漿裡面含有白蛋白等其它抗體，這對病患的康復起到了非常關鍵的作用。

(中時電子報)