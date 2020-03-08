大陸影后周迅五官精緻，自走紅以來就被形容有一身「靈氣」，近來被翻出一系列12年前出席奧運前夕火炬召集活動的舊照，絕美顏值讓網友全看傻。
照片中，周迅隨意紮起頭髮，身穿白色藍領短袖上衣，臉上僅化淡妝，水靈大眼加上Q彈嫩肌，無論哪個角度都滿滿少女感，根本看不出已經34歲。
舊照曝光後，吸引大批網友留言「這哪像34歲啊，花季少女即視感」、「這樣34歲？說她18我都信」、「周迅無論是顏值還是實力都很優秀」、「時光不敗美人」、「歲月的痕跡在周迅身上見不到，太漂亮了」。
(中時電子報)
大陸影后周迅五官精緻，自走紅以來就被形容有一身「靈氣」，近來被翻出一系列12年前出席奧運前夕火炬召集活動的舊照，絕美顏值讓網友全看傻。
照片中，周迅隨意紮起頭髮，身穿白色藍領短袖上衣，臉上僅化淡妝，水靈大眼加上Q彈嫩肌，無論哪個角度都滿滿少女感，根本看不出已經34歲。
舊照曝光後，吸引大批網友留言「這哪像34歲啊，花季少女即視感」、「這樣34歲？說她18我都信」、「周迅無論是顏值還是實力都很優秀」、「時光不敗美人」、「歲月的痕跡在周迅身上見不到，太漂亮了」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。