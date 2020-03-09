三軍總醫院神經科部週邊神經科主任醫師林俊杰，被控涉嫌勾結勞保黃牛，開立不實診斷證明，4年內協助82人詐領勞保失能保險給付，詐領勞保1900萬多元。台北地院依詐欺罪判處林俊杰5年10月徒刑。可上訴。

至於涉案的勞保黃牛多人已被判刑確定，其中黃牛首腦張明源被判刑5年6月確定，刑期最重。

涉案醫師林俊杰，官拜少校，畢業於國防醫學院，曾赴美國克利夫蘭研究中心進修，專長是一般神經科疾病診斷、睡眠障礙、失智症。

本案緣於勞保局近年全面清查勞保黃牛案，並列管追查生活違常的醫師，發現林近年所開出的失能證明數量異常，調取相關病歷勾稽比對後發現涉弊，移送廉政署偵辦。檢廉調查，勞保失能給付，共分為12個失能種類、221個失能項目、15個失能等級，等級越高則給付越高。

判決指出，黃牛張明源招攬民眾代辦勞保失能給付，藉此抽取佣金獲利，張自2012年起至2016年9月，招攬病患向三總林俊杰看診，張初診時陪同病患看診，之後由張直接收取健保卡赴三總，交由林的助理大量刷健保卡。

林俊杰則配合在張男及看診病患，在未診察情況下開給方劑，製造病患經持續治療紀錄，以符合請領勞保失能給付規定，並在失能診斷文件上不實勾選失能等級，協助病患請領較高的保險給付。張男並吸收部分病患為下線，繼續招攬民眾詐保，居間牽線的黃牛每案可抽佣30％保險金，總計勞保局被詐領逾1900萬。

法院審理時，林辯稱是憐憫詐保病患均屬勞動階級，才願意配合開立不實失能診斷書，但沒有收受不法利益，而張明源及下線、病患也稱沒有給林好處，

法官認為，林身為醫師，應親自診察病患，並治療病患至少6個月以上，才能認定病患是否符合神經失能，竟配合勞保黃牛集團詐領勞保失能給付，不僅悖離專業、更未善盡專科醫師把關之責，已嚴重破壞勞工保險年金保障體系及制度，不宜寬貸，判處徒刑5年10月。

(中時 )