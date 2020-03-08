擁有雙聖冰淇淋、茹絲葵的知名餐飲集團「仕維生」公司的楊姓前員工，因懷疑同事更換產品原料桶標籤情事，拍照向老闆娘恐嚇1500萬元未遂。台北地院依恐嚇取財未遂罪判處楊徒刑5月，緩刑2年，須賠償前公司10萬元，並協助調查公司內部食安管理問題。

至於楊男懷疑員工疑更換產品原料桶標籤、販售過期食品原料情事，台北地檢署也分案調查是否涉犯偽造文書等罪嫌。

仕維生公司為國內知名老牌的餐飲集團「赫士盟」，從1984年引進雙聖冰淇淋家庭餐廳在仁愛路圓環開出首家店至今，旗下有茹絲葵等多個知名品牌，2014年更引進日本米其林三星餐廳「龍吟」及國際名廚江振誠主導的RAW。

判決指出，楊男懷疑仕維生公司工廠員工有疑似更換產品原料桶標籤情事，遂拍下3張照片檔案，於2018年3月8日凌晨以「檢舉使用過期食品」為由，以電子郵件寄給公司老闆娘，指「照片是過期原料，換標籤桶子的過程，要求是1500萬新台幣現金，24小時後沒收到答覆，將照片交付主管機關」。

老闆娘報警後，但楊當天下午再寄信恐嚇「時間要到了，你們決定不給的意思嗎，還有很多證據呢」。但公司仍不理會，楊隨即向警方自首。

法官認為，楊未經理性思考，知悉其任職公司內有員工販售過期食品原料情事，竟對寄送電子郵件恐嚇取財，雖公司未付款，但已產生莫大恐懼，考量楊認罪，當庭出具道歉函，同意分5期賠償10萬元，並願協助公司調查內部食品安全管理問題，給予楊緩刑。

(中時 )