國民黨主席補選結果此次由立委江啟臣勝出，外界普遍認為這是世代交替成功，也代表國民黨今早將迎來創黨百年最年輕主席，前總統馬英九則認為，只交替沒團結沒有意義，應促團結、改革，方能再起。網友也對馬回應表示部分認同。

馬英九昨8日南下台中參拜三清總道院，針對江啟臣當選國民黨主席後的政局變化，他表示，「補選順利產生新主席，是展現國民黨團結的新契機，對未來發展非常有利」。至於「江啟臣接棒是否意謂世代交替？」馬英九認為，這不是最重要，現階段是要拿出促進改革、促進團結的方案，國民黨才能再起」。

對此，網友們表示，「世代交替不是主要意義？老馬這麼會嘴，民進黨當年要國民黨，黨政軍退出校園，他乖乖照辦！民進黨改歷史課綱，他沒積極反對，大刀砍年金改革得罪自家深藍！每次喊團結，2013年的馬王政爭，2016年還搞到國民黨輸到脫褲？」、「馬別再説三道四了！」、「放手讓中青代改革吧！馬英九該退出時代舞台了」。

(中時電子報)