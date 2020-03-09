酒後真的會出亂子！一名年輕女子，某次黃湯下肚後，竟然跟表哥熱吻，還回到租屋處「進攻」，雖然之後突然清醒打住，各自睡床和沙發，但越線的感覺讓年輕女難忘，直呼自己可能喜歡上表哥了，不知該怎麼辦！

一名女子在《Dcard》發文表示，小時候跟表哥只有過節會一起玩耍，長大了因年齡相仿，會一起約吃飯、看電影、酒吧、踏青等。某次去酒吧喝酒時，可能玩得太high，倆人竟然親了起來，還一起回到表哥租屋處。

眼看就要發生亂倫，表哥突然清醒停下來，自己去睡沙發，原PO睡床。事後PO常常夢到表哥，覺得自己喜歡上他了。

原PO表示，表哥的爸爸是她舅舅，但舅舅是被領養的，其實沒有血緣關係，她因而生出「既然這樣在一起也沒關係吧」的念頭。原PO也覺得自己瘋了，發文希望網友好好罵醒她。

一名警察專科學校回應表示：「如果沒有血緣關係，那在一起應該是不會怎樣的，只是有幾點你要想清楚：

1.家人那邊要怎麼解釋

2.以後家庭聚餐或家族聚會怎麼辦

3.以後要是真的不適合想分手，後續問題會非常麻煩

4.你要怎麼跟你朋友介紹你「表哥」

5.其他類似相關問題

其實你要想清楚，你是真的喜歡他還是只是那天他吻妳撲倒你讓你覺得很刺激，這兩個是有差的」。

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(中時電子報)