12星座接下來這星期隨著水星逆行即將結束，走回水瓶座的水星也回歸正軌，這時太陽和月亮的走向也會比較重要，當中處女座的戀愛運將提升，即使這幾天台灣可能會濕冷有雨，但依舊能感覺到親情與愛情的溫暖。

睿光談星座 2020/03/08~03/14 每週星座運勢

運勢大旺：

●處女 ♍️ 家庭戀愛 感覺溫暖

●天蠍 ♏️ 好友相聚 開心快活

●魔羯 ♑️ 眾人支持 快樂放鬆

●雙魚 ♓️ 人際工作 平靜順心

運勢平穩：

●水瓶 ♒️ 內心清明 恢復正向

●巨蟹 ♋️ 貴人多多 帶來契機

●牡羊 ♈️ 暗地計畫 看緊荷包

●獅子 ♌️ 達成共識 創造新局

要注意：

●天秤 ♋️ 工作忙碌 注意家庭氣氛

●金牛 ♊️ 伴侶合夥 小事拌嘴

●射手 ♒️ 內心起伏 注意職場人際

●雙子 ♌️ 職場順利 小心爛桃花

➤加碼

財運最旺：水瓶 ♒️

桃花最旺：天蠍 ♏️

事業最旺：魔羯 ♑️

(中時電子報)