12星座接下來這星期隨著水星逆行即將結束，走回水瓶座的水星也回歸正軌，這時太陽和月亮的走向也會比較重要，當中處女座的戀愛運將提升，即使這幾天台灣可能會濕冷有雨，但依舊能感覺到親情與愛情的溫暖。
運勢大旺：
●處女 ♍️ 家庭戀愛 感覺溫暖
●天蠍 ♏️ 好友相聚 開心快活
●魔羯 ♑️ 眾人支持 快樂放鬆
●雙魚 ♓️ 人際工作 平靜順心
運勢平穩：
●水瓶 ♒️ 內心清明 恢復正向
●巨蟹 ♋️ 貴人多多 帶來契機
●牡羊 ♈️ 暗地計畫 看緊荷包
●獅子 ♌️ 達成共識 創造新局
要注意：
●天秤 ♋️ 工作忙碌 注意家庭氣氛
●金牛 ♊️ 伴侶合夥 小事拌嘴
●射手 ♒️ 內心起伏 注意職場人際
●雙子 ♌️ 職場順利 小心爛桃花
➤加碼
財運最旺：水瓶 ♒️
桃花最旺：天蠍 ♏️
事業最旺：魔羯 ♑️
(中時電子報)
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