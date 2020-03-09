以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）與重要盟國俄羅斯，上周五（6日）協商擴大減產破局，拖累國際油價暴跌10%。外媒報導，沙、俄談判破裂後，沙國終於不忍了，將引爆油市「割喉戰」，屆時油價恐下探每桶20美元。

美國財經媒體報導，沙國從7日開始大幅調降原油價格，每桶降價6至8美元創下20年來最大降幅，提供遠東及歐美客戶更划算的石油。

目前沙國每日原油產量約970萬桶，知情人士透露，預計4月每日產量將增至1000萬桶，甚至不排除每日上看1250萬桶，增幅可望達到2月份的3％以上。值得注意的是，現有每日減產210萬桶的協議，將於3月底結束。

能源諮詢機構FGE表示，沙國正在打一場「全面性的價格戰」，也等同向油市宣戰；顯然是衝著俄國不加入擴大減產行列而來。其實過去沙國也曾大打削價戰，反制俄羅斯和美國頁岩油商，如2016年時油價曾殺到27.1美元，1998年更慘來到9.55美元的個位數價位。

由於新冠肺炎疫情持續壓抑市場需求，加上俄國不點頭減產，紐約油價6日暴跌4.62美元（或10.07%），收在每桶41.28美元，市場預期油價可能摜破30美元，諮詢機構IHS Markit更預估，第2季可能下探到20美元。

(中時電子報)