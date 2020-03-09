熱戀中青年男女，有時情不自禁在公開場合摟摟抱抱「打情罵俏」，旁觀者現在也是見怪不怪，當成沒看見。但是如果南方大膽摸了女生乳房或是下體，可就得考慮光天化日下，女孩子是不是也能喜歡你的「鹹豬手」！

一名女大生就在網路「Dcard」論壇抱怨，為何她男友都要在馬路上公然摸她ㄋㄋ，已經講了很多次了，很丟臉、很無奈。網友紛紛鼓勵她，現這樣男友就放生了吧，有人則說，原PO千萬別放生，否則她男友就要上社會新聞了！

原PO在論壇分享的抱怨文說道，「我覺得我已經講很多次了，為什麼我男友都要在路上摸這摸那，摸奶摸下面都會。」、「曾經坐下來好好的跟他討論跟他說，我真的很不喜歡在外面這樣，他也有答應我不會在外面亂摸」，結果還是會！

她說，雖然不是每次，人少的地方我也就當沒事算了，但在等過馬路的時候，對面都是人！照摸奶耶；還不是摸一下摸一下，是找到時機就狂抓」。開始發作的時候都會先撥掉他的手，讓他察覺，結果每次都要等我開口很嚴厲的跟他說，「不要再摸了啦！」，他才會說，「對不起我忘記了」。

原PO快受不了說，然後剛剛他在大庭廣眾之下抓我下面，乾，結果他竟然在那邊給我裝傻。

網友看了之紛紛給他獻策，有人說，「很不尊重人，下次請他在大馬路上抓自己的下面」；「下次直接把他褲子脫下來，讓他露雞雞」；「對他嚴肅地發火講開 不聽就可以分手了 認真」；「請千萬別跟他分手，要不然下次就要在社會新聞上看到他了。」，還有人說：「下次直接踹他下面給路人看！」。

(中時電子報)