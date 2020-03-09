楊昌衡(調查局提供)

潤寅集團詐貸386億案，檢調陸續緝捕潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦歸案後，調查局對涉案遭通緝的「頤兆實業」負責人黃慧光、楊文虎擔任「易京揚」公司負責人的兒子楊昌衡2人，列為「追緝外逃要犯」名單，積極追緝。

檢方調查，楊文虎、王音之自2010年至去年6月止，利用潤寅集團的潤寅、潤琦、易京揚、頤兆等公司，勾結多家上市公司經理人以假交易方式向9家金融機構詐貸386億。北檢今年1月起訴楊、王2人，求刑30年。楊、王在美國被逮，押返台歸案遭收押。

調查局說，易京揚負責人楊昌衡(74年次)，頤兆負責人黃慧光(46年次)，2人分別自2016、2017年協助楊文虎、王音之向星展銀行等9家金融機構詐貸386億餘元，涉嫌違反《銀行法》、《刑法》詐欺罪。

其中，黃慧光是於2009年成立頤兆公司，資本額為2000萬元，潤寅案爆發後，楊文虎、王音之在去年6月1日逃亡大陸，再轉往美國投靠兒子楊昌衡，而黃慧光也在楊氏夫婦逃亡10天之後，於去年6月11日逃往大陸藏匿，頤兆公司也在6月20日停業。

去年時力立委爆料，潤寅在香港成立潤煒公司，潤煒多年前與浙江尤夫高新纖維股份有限公司（又稱ST尤夫）合資，成立浙江尤夫科技工業公司，2016年再把尤夫科技股權轉予ST尤夫。

立委指稱，2018年初，ST尤夫自公開市場停牌，輾轉由中共國務院國家資產監督管理委員會，取得實質控制。楊文虎、王音之表面上退出尤夫科技，但實際上與2人密切合作的黃慧光，迄今仍在尤夫科技擔任要職。

(中時 )