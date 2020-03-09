新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾搶防疫物資，酒精也供不應求。為配合全台防疫酒精需求，台菸酒宣布，將新增兩款具有「噴頭式」的防疫酒精，包括60ml隨身瓶、500ml家庭號，目前暫定為3月10日，每人限購1瓶。有網友把消息PO在批踢踢，網友看了卻在討論要用什麼容器來裝酒精。

據中央社報導，台酒表示，預計本周就會開賣噴頭式酒精，規格為60ml、500ml各12萬瓶，售價則待9日拍板公布。目前暫定為3月10日，每人限購1瓶。

有網友將消息PO到批踢踢，許多人看了卻在討論「其實也可以自己用噴霧罐分裝」、「這次疫情才知道原來1號塑膠瓶不能用」、「酒精分裝瓶找2跟5號塑膠容器比較適合」、「要噴在抹布上再擦拭，不要直接噴在物品上」、「一號塑膠放酒精會劣化，幾週後變白，幾年後碎掉」、「倒是學到塑膠瓶1號2號的知識」。

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(中時電子報)