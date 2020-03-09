星座專家唐綺陽用星象來看新冠肺炎疫情！她表示，這回疫情打亂一切，當出入變得不便或人們恐懼接觸，使各行各業都受巨大衝擊。

如何在此情形下仍達成業績？唐綺陽說，顯見網路是很好的突破口。唐綺陽說，網路與各行業的結合勢在必然，也將會刺激更多「跨界、打破常規、跌破眼鏡」的嘗試崛起。尤其周二前，老朋友、舊夥伴忽然相約，網路事件仍受矚目，發言須謹慎，酸民小心被肉搜或被告。

本周依然眾星雲集魔羯，仍在「眾多合相形成」的進行式中。土星加速使「大型活動辦與不辦的嚴峻感更沈重」，壓力、約束力更強。

火星這周則會逼近木、冥、土，這意味著「各類型政府、各種面對防疫態度」之決策的後果「無所遁形」，好壞差距不是普通的大。這些結果，也將會在疫情過後，成為施政能力、應對緊急狀況得當與否的證據，影響各國的政局、政情。

火星與木星加速靠近的這一段期間，牡羊、天蠍有好的機會爆發，要好好把握，火、木合相也意味著過去的困難獲得解套，揮別束縛的壓力，帶來欣欣向榮的感受。

周二 （3/10）水星即將順行，水逆期間有機會遇到老朋友、舊夥伴，討論過往的話題，感受群眾的力量，改進不當之處，朝正確的方向邁進。

要星象：水星即將順行，土星加速，火、木相近。

工作注意↓

雙子：與大人物來往，事業默默三級跳

魔羯：搞定人事問題，成為向前衝的幫手

水瓶：積極爭取機會，讓別人對你有信心

雙魚：容易遇到難搞的人，或避免自己難搞

桃花注意↓

金牛：遇到條件好的桃花，可以表示一下

天秤：對別人的好，容易讓人產生誤會

天蠍：被追求、受重視，感到頗有自信

射手：有機會大躍進，並與前任分清楚

財運注意↓

獅子：購物慾強，應適可而止

處女：要懂得爭取資源，積極行動

健康注意↓

白羊：注意心血管、交通、口舌是非等問題

巨蟹：請繼續自律，不要太過放鬆

(中時電子報)