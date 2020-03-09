義大利民防保護局今天表示，境內的2019年冠狀病毒疾病確診數暴增1492例、死亡數大增133人，目前全國累計7375例確診、366人不治。

根據中央社引述路透社報導，義大利的疫情在歐洲各國最為嚴重，昨天通報全國確診數5883例，但今天暴增1492例至7375例，死亡數也大增133人，兩項新增數據都是疫情爆發以來單日新高。

義大利民防保護局（Civil Protection Agency）指出，全國有622名患者已完全治癒，但約有650名重症患者仍在加護病房接受治療。

法新社報導，義大利民防保護局還提到，大多數死亡病例都在北部的倫巴底大區（Lombardy），為了遏止疫情擴散，義大利當局正訂購2200萬片外科口罩。

目前義大利的確診數及死亡數，在全球僅次於中國大陸，大陸當局今天稍早通報境內累計確診8萬695例、死亡數3097人。確診數排名全球第3多的韓國，目前累計確診7313例，死亡數則有50人。

義大利的疫情惡化，總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天凌晨表示，他已經簽署緊急法令，從今天開始封鎖金融中心米蘭（Milan）和觀光勝地威尼斯（Venice）等地，實施隔離措施至少到4月3日。

根據這項法令，民眾不得隨意出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy）和另外4區的14省，封城範圍涵蓋帕瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市所在的區域，約1600萬人受影響。

(中時電子報)