台灣「拳擊女王」陳念琴8日替中華隊代表團拿到本屆奧運第一張拳擊參賽資格，在女子69公斤級首輪5比0輕取蒙古選手Shinetsetseg Uranbileg晉級4強，確定前進東京奧運。本屆資格賽受到新冠肺炎疫情影響，從武漢市改到約旦的安曼舉行。

陳念琴是台灣史上首位參加奧運的女子拳手，她2016年里約奧運在75公斤級首戰敗給俄羅斯女將。陳念琴視奧運為寶貴的經驗，2017年轉換到69公斤級且減重成功，2018年在世界女子拳擊錦標賽一舉摘下金牌，被譽為「阿美族女戰神」。

(中時電子報)