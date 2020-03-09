小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（9日）新聞重點。

【1】青壯派勝利 藍委高喊改革中常會

國民黨立委江啟臣7日當選黨主席，象徵國民黨青壯派的勝利與本土派的抬頭，黨內多看好這是國民黨的改革契機，矛頭很快指向中常會。國民黨立委洪孟楷呼籲新主席，研擬變更中常委選舉辦法，納入一定比例的縣市長代表、立法委員代表，經由7月黨代表大會通過，讓中常會能與時俱進，也讓本黨最高決策機構能夠具代表性。

【2】血汗長照 移盟籲家務勞動公共化

婦女新知基金會及台灣移工聯盟昨天赴行政院抗議，指家事勞工至今未適用《勞動基準法》，政府一度提出的《家事服務法》目前零進度，導致多是移工從事的家庭看護工，至今每月工資仍是1萬7千元，沒有七休一、加班費等保障，呼籲應讓家務勞動公共化，才能解決所有問題。

【3】再示警！勞保基金2026年恐破產

勞動部勞保局前年度委託辦理「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」，當時評估報告指出，若維持現行勞保費率及給付制度，勞保基金恐於2026年破產。勞動部今年編列200億元預算撥補勞保基金，立法院預算中心再示警，中央挹注200億元難以延緩勞保財務惡化，應盡速檢討及推動勞保年金改革。

【4】吳尊澄清謠言曬恩愛「結婚最正確決定」

40歲的吳尊近來是非不斷，私人生活頻頻被搬上檯面討論，日前他在大陸節目《婚前21天》公開結婚證書，自曝原來2004年出道前早已是「人夫」身分，打臉先前於2009年結婚的說法，足足欺瞞粉絲15年。7日網路又瘋傳吳尊為了使2個孩子能夠在特定日子出生，讓老婆林麗瑩提前剖腹產，部分網友狠批殘忍。面對誇張不實的傳聞，吳尊工作室忍無可忍、發聲明闢謠，吳尊也於8日親上火線，在微博寫下將近550字的「心裡話」，感謝始終陪在一旁的家人和粉絲。

【5】口罩半遮面 迷人眼妝放電

因新冠肺炎的影響，現在幾乎人人外出都戴口罩，僅能看到大家的眼睛而已，因此對愛漂亮的女生來說，眼妝也變成近期的化妝重點。據研究報導指出，亞太地區以8.3%的增長速度，成為全球增長最快的眼妝市場外，而在台灣眼妝品也成為消費者最近重點購買的美妝品。

(中時電子報)