添亂！北韓再射不明飛行器 07:132020/03/09 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓9日再次發射不明飛行器。圖為北韓2日發射飛彈資料照。（資料照／朝中社、美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國聯合參謀本部今（9）日表示，北韓今日再發射不明飛行器。 綜合韓聯社、路透社報導，韓國聯合參謀本部今日表示，北韓今日至少發射1枚不明飛行器，這是北韓時隔一周再次發射飛行器。 值此全球共同防堵新冠肺炎之際，北韓連2周發射飛行器，平壤2日才從東部港口城市元山市發射2枚短程飛彈，最終飛彈落入海中。 韓新冠肺炎疫情大爆發 北韓射彈湊熱鬧 文章來源：简讯：朝鲜发射不明飞行器 (中時電子報) #北韓 #飛行器 #不明 #添亂 #發射 也許您會感興趣 推薦閱讀 最慘綠帽男！女友跟乾哥打「無套內射砲」 他賠60萬元 00:022020/03/05 社會 真愛何需迫降 04:102020/03/05 時論廣場 《愛的迫降》太紅北韓怒嗆：看戲開心的人是沒良心敗類 10:062020/03/05 娛樂 娛樂八點半》美艷baby4年婚屢被唱衰！從被離婚到瞎傳小三 黃曉明氣到出招 20:202020/03/06 娛樂 喬山射五箭 瞄準歐美搶單 04:102020/03/07 證券．權證 堅稱新冠肺炎確診掛零 北韓解除3600多人隔離令 16:522020/03/08 國際 法英「海猛毒」反艦飛彈 首射完成 22:042020/03/08 軍事 岱宇射四箭 全力拓展健身市場 04:102020/03/09 證券．權證 國際熱門新聞 不滿消毒太久 女乘客對空姐狂咳慘遭壓制 - 國際 買口罩半路被攔截 瑞士向德國抗議 - 國際 疫情大爆發！義單日133死、1492確診 雙創新高！ - 國際 川普稱至尊公主號的鍋我們不背 網友嗆史上最爛的總統棄老百姓不顧 - 國際 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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