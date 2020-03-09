韓國聯合參謀本部今（9）日表示，北韓今日再發射不明飛行器。

綜合韓聯社、路透社報導，韓國聯合參謀本部今日表示，北韓今日至少發射1枚不明飛行器，這是北韓時隔一周再次發射飛行器。

值此全球共同防堵新冠肺炎之際，北韓連2周發射飛行器，平壤2日才從東部港口城市元山市發射2枚短程飛彈，最終飛彈落入海中。

(中時電子報)