今年初才光榮以好萊塢台裔演員歸台亮相的男星唐嘉壕，今（9）日他在社群網站上突然上傳影片，向一位華裔女子單膝下跪求婚，他本人也表示兩人已認識許久，甚至寫出這是他「個人與職業生涯最好的決定，這個女孩是我一生中最令人驚訝的事物」。

華裔帥哥唐嘉壕揚名好萊塢成為知名亞裔演員之一。（圖／資料照）

31歲的唐嘉壕目前已經是被好萊塢主流的媒體報導為「好萊塢十大一線亞裔演員之一」。近期參與Millarworld旗下漫畫改編的超級英雄電視劇《朱庇特的遺產Jupiter’s Legacy》，最快今年底或是2021年上檔。他表示自己在《朱庇特的遺產Jupiter’s Legacy》中飾演一個大壞人，有不少武打動作，相信這個角色會讓觀眾驚艷，完全不擔心演壞人會被討厭。他之後很想挑戰精神有問題、全靠演技來發揮呈現劇情的角色。

唐嘉壕和女友分合多年，近期兩人決定定下來。（圖／翻攝自唐嘉壕IG）

他在社群網站中寫下：「2020年3月6日至下午3:00，我做出了個人和職業生涯中做出了最好的決定。我的心以每分鐘200次的速度跳動，因為我希望這個舉動既令人驚訝又要在各個方面做到完美。這個女孩是我一生中最神奇的事物，她無以言表的特殊之處，除了這個世界所能提供的最好的東西之外，一無所有。我很幸運能與大家分享這一刻，也非常感謝能用我一生的愛度過餘生。」

唐嘉壕也接受《中時電子報》訪問，表示他和未婚妻過去前後交往快六年，但中間分分合合，直到近期才下定決心認定對方就是那個對的人。他也表示過幾個月後，將會帶她一起回台和媒體與粉絲朋友見面，也可能會帶其他的名人好友一起來看台灣的美好風景與美食。

(中時電子報)