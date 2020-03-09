3月正逢白色情人節，「八點檔女神」陳小菁特別學做巧克力奶油蛋糕，不過她要討好的對象不是老公，而是8歲的女兒。為了女兒健康，她經常下廚，堅持給女兒吃最天然單純的料理，近年更開始學做甜點，親自烘焙蛋糕、餅乾給愛吃甜食的女兒，雖然買現成的便宜又方便，她還是甘願自己動手，「媽媽的愛很昂貴的！」手藝不錯的陳小菁，做出的蛋糕成品有模有樣，讓她得意地說：「這下女兒有口福了！」

陳小菁本身很懂吃，女兒也遺傳了她的吃貨本色，「她肚子餓是會生氣的」。她為本刊示範的戚風蛋糕，一般店家多半會加水，她則以牛奶及日本奶油取代，「不加一滴水，吃起來奶香更濃。」蛋白可以用機器打發，但巧克力麵糊就要用手攪拌，由於材料多分量大，陳小菁攪得頗為吃力，「前幾天《炮仔聲》拍我被抓的戲，幾個臨時演員使勁抓住我，雙手到現在還在痛。」

夫妻放閃 女兒吃味

攪拌麵糊的步驟最容易出錯，在阿豪師傅示範下，陳小菁學到不少烘焙技巧。（圖／林勝發攝）

雖然拍戲忙，陳小菁仍會抽時間跟女兒相處，女兒知道她手痛，緊張地問：「媽媽妳會不會死掉？」更貼心地幫她按摩。人說「女兒是世界上最強大的小三」，對陳小菁來說也是，「我女兒不允許她爸爸幫我按摩，有次她爸爸抱我，我當下故作鎮定，看看她的極限，結果她好吃味喔！搞得我們夫妻都不能講悄悄話，連牽手也不行。」

鮮奶油打發至尾端呈尖銳狀，是最理想的狀態。（圖／林勝發攝）

說到女兒與老公的互動，陳小菁好氣又好笑地說：「爸爸不在她才會黏我，爸爸一出現，我就被晾在旁邊，她根本就是合法的小三啊！」陳小菁擔心冰品對支氣管不好，不准女兒吃，但老公常趁著父女單獨約會時「解禁」，「他們喜歡趁機偷做一點平常不可以做的事，我不太會說什麼，因為爸爸和小孩有自己的相處方式，偶爾這樣沒關係啦！」

觀摩母親 傳承手藝

陳小菁婚前就會下廚，婚後也負責填飽家人的肚子，「我媽媽很會煮，從小站在她旁邊觀摩，想傳承她的手藝，像蘿蔔糕、肉粽，我都是這樣學起來的。」

農曆年間，陳小菁已能自己張羅整桌年菜料理，說到拿手菜，她自豪地說：「當然是滷肉、滷雞腳，有獨門祕方，都是靠經驗調整比例，別人就算照著食譜，也做不出一樣的味道。」

攪好的麵糊倒進模具後整平，接著便可送進烤箱。（圖／林勝發攝）

有了女兒後，陳小菁更注重食品安全，「當了媽媽，總覺得自己做的比較安心，外面賣的化學成分太多，不能多吃，可是我們明明也是吃這些東西長大的呀！我不知道為什麼會有這種改變。」女兒讀國小前，幾乎沒吃過外食，參加校外教學想帶甜點，陳小菁就學做餅乾和杯子蛋糕讓女兒帶去，「拍戲回家再晚再累還是照做，小孩很習慣吃我做的東西，她嘴也很甜，都說媽媽做的最好吃。」

攪好的麵糊倒進模具後整平，接著便可送進烤箱。（圖／林勝發攝）

母女倆感情很好，做甜點也是分工合作，「這是機會教育，告訴小孩想要什麼，都要自己努力，她如果要點菜，我都會從採買就帶著她去，回家一起動手，她也必須要幫忙清理。」

蛋糕烤好後，再以壓模切成圓片狀。（圖／林勝發攝）

彼此學習 共同成長

小時候，媽媽曾告誡陳小菁要獨立，「任何人都可能離開妳，妳什麼都要會」，而她也是如此教育女兒，「因為女兒是獨生女，又是家族裡年紀最小的，她三歲就被我送去幼兒園學習團體生活，在學校成績不重要，重點是學習規矩、注重禮貌，在家就以誇獎的方式，讓她願意幫忙做家事。」處處可見為人母的用心。

「我一直在學習怎麼當媽媽，有時候也會被女兒教育，與孩子共同成長。」女兒和小菁無話不談，樂於分享學校發生的大小事，「她連水壺掉到地上都要跟我講，有一次男生不和她玩，她也很有個性地說：『不玩就不玩啊！我是來讀書，不是來玩的。』我覺得她很有主見。」

7吋巧克力鮮奶油蛋糕

材料：

砂糖200克／蛋白450克／蛋黃160克／可可粉50克／小蘇打粉3克／塔塔粉3克／低筋麵粉200克／沙拉油125c.c.／水200c.c.／動植物混合鮮奶油500g／鹽、萊姆酒少許／草莓一盒

去年聖誕節，陳小菁特製應景的造型飯糰，好讓女兒吃得營養又開心。（圖／陳小菁提供）

步驟：

1.打發蛋白

塔塔粉加進冰蛋白中一起打發，砂糖分2次加入蛋白中，打到蛋白成型。

對吃很大方的陳小菁，在蛋糕中層鋪上滿滿的切片草莓。（圖／林勝發攝）

2.製作麵糊

為了擠出好看的奶油花，陳小菁全神貫注。（圖／林勝發攝）

將熱水加入沙拉油、蛋黃、可可粉及蘇打粉攪勻，再加入麵粉繼續攪勻。

打好的蛋白分次以刮刀沿著盆邊翻轉攪進麵糊中，接著倒入模具中將表面抹平整，送進預熱好的烤箱，烤箱溫度及時間因烤箱而異，中途要將蛋糕調頭以平均受熱。

3.打發奶油

把鮮奶油加入少許鹽巴打發，待鮮奶油打到有紋路時，加入少許萊姆酒打到尾端質地變稍硬。

（圖／林勝發攝）

4.裝飾蛋糕

出爐的蛋糕放涼後壓模，中層鋪上鮮奶油及切片草莓，上層以鮮奶油擠花，加上大顆草莓點綴後便大功告成。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)