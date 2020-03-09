新竹市香山區昨晚(8日)10時48分出現不明巨響，不久，就有網友在臉書社團「新竹爆料公社」PO文急問：「10點49分蹦的一聲，大家有聽到嗎？」、「香山地區聽到蹦一聲，有其他人聽到嗎？地還有點晃動。」，

文章PO後快速被分享，「新竹大小事」也有網友PO文詢問巨響原因，不少網友留言「剛剛確實有晃一下」、「晃很大一下」、「我剛剛也以為地震」、「有感覺到房子震動...香山。」

有人說「新竹市區，沒聽到聲音，但大樓有晃一下」、「明顯震動，發生了什麼事」、「新竹大小事都在問，好可怕」、「有感覺到房子震動，在香山」、「地鳴嗎，最近要注意了。」、「砰超大力，房子都震動一下」、「我是靠近交流道這邊，真的很大聲」、「新竹大小事留言超過1800，但是還是沒看到原因。」。

但當地消防局當時並未接獲民眾爆炸報案，警方也不清楚聲響原因，這聲巨響引起上千人洗版。

(中時電子報)