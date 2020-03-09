韓國瑜的小雞雞還好嗎？何庭歡曝驚人變化！

高雄市長韓國瑜在去年總統大選期間，曾開直播孵小雞，選舉結束後，曾一度被質疑不顧小雞死活，也讓當時的發言人何庭歡出面駁斥，搬小雞窩影片駁斥。近日有韓粉回憶起當時毛絨絨的小雞，現況如何。何庭歡也不吝嗇分享九雞現況。

何庭歡在大選後1月中曾開直播回應「李正皓不實爆料」，從1/2到1/3小雞出生，都有數名「雞編」照料九隻小雞的生活起居。到現在近三月中，仍有許多人在關心雞雞們的現況。

何庭歡6日下午在臉書開直播分享小雞們近況，原來這群小雞們，就生活在雲林縣的教育農場，當時有位好心的阿姨，願提供場地，並裝修成小雞的野放園區。

直播中可以看見，長大的雞群，有兩隻是黑色的，分別是一公一母，公的叫小九，母的叫小四，其他七隻則為土褐色，第一隻孵化的雞，長的最大隻叫做平安是公雞、第二隻叫做寶貝也是公雞，第三隻清廉是母雞，且有幾隻雞頭已經可看到小片的紅色雞冠。

農場主人說，現在外觀分辨還不是這麼明顯能看出公母，雞寮的環境會保持通風，還裝了幾盞電風扇，笑說現在還在長大需要注意的東西很多，小雞們現在的樂趣就是每天跳來跳去、啄來啄去。

(中時電子報)