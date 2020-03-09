新冠肺炎疫情持續，南韓成為亞洲第二大疫情國，近日當地出現一名確診者，他一開始發現不舒服時，懷疑罹患肺炎便馬上實施自我隔離，24天後終於檢驗出陽性，也是因為他的危機意識夠強，這段時間不僅沒有傳染給外人，就連同居的老母親都沒事！

香港學者鍾樂偉日前在臉書發文，南韓第1129號確診患者職業是觀光解說員，1月23至26日，他曾經於首爾昌德宮和景福宮等觀光地，為來自中國大陸的旅客提供現場講解工作，到了2月1日，他自覺胸口有些悶、頸部痠痛，喉嚨也有些不適，因此懷疑自己患上新冠肺炎。

基於不想傳染到其他人，即便尚未確診肺炎，男子當機立斷實施自我隔離，當天起便立即申請休假，主動留在家中休息，而且每天也會寫日記，紀錄病情狀況、生活細節等等，隔離期間共寫了38頁的紀錄。

發病初期，男子曾到健保院求診，由於當時沒有發燒，加上無中國旅遊史，因此醫生並沒有為他做檢測，不過他仍懷疑自己得到肺炎，2月初多次到醫院看診，但為了以最大限度，減少與他人接觸的機會，他都盡量避免乘坐巴士、地鐵等大眾交通工具，能徒步的，也會盡量走路過去，只有在距離目的地超過步行 1 小時以上的地方時，才會乘坐計程車。

男子不是一人獨居，家中還有年邁的老母親，因此他在家時也確切遵守疾病管理本部的健康管理方針，一直戴着衛生手套和口罩生活，每當要使用餐具時都會徹底消毒。

雖然第一次做新冠肺炎檢測時呈陰性，但2月23日第二次檢測是被檢驗出確診肺炎，不過他在這段期間不僅做好自主隔離，就連去哪裡、做了甚麼事情都鉅細靡遺地寫下來，像是：「1 月 24 日 12 時 10 分左右在家徒步前往道禾站 ... 12 時 30 分左右乘坐地鐵，從鍾路 3 街站下車換乘 3 號線 ...」也是因為這樣，防疫人員才能根據他的日記簿準確地找到與他接觸過的23人。

男子洞察先機的防疫觀念，不僅被南韓媒體封為「模範確診男」，仁川市還以他的經驗，製作了宣傳海報，表示：「如果所有疑似患者像他一樣行動，就能最大限度地減少周邊擴散的機會。」

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(中時電子報)