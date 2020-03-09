2008年11月，一場潛水意外無情帶走了「拖鞋教授」蘇達貞愛子蘇辰帆的生命，深陷喪子之痛的他，卻沒忘記與兒子的約定，誓言要用盡餘生完成與兒子共築的夢想，以兒子為名的「蘇帆海洋基金會」就此成立，藉由獨木舟航行幫助學生、弱勢、殘疾團體們認識海洋的壯闊，推廣親海教育、海洋保育觀念。

走進花蓮壽豐鄉的「蘇帆海洋藝術基金會」，董事長蘇達貞迎著刺骨的海風，緩慢走入以兒子蘇辰帆為名的紀念亭中，看著兒子的骨灰甕，眼神流露出對兒子悠長的思念，他敲響以兒子潛水瓶做成的平安鐘，彷彿在告訴無緣的兒子，「你看，老爸做到了，我完成我們的夢想了。」

看著划木舟的學生不時翻船，他還會「笑虧」學生，「你怎麼又翻了？」再鼓勵學生嘗試向外划，學生們在海中打鬧嬉戲，彷彿兒子國小時在海邊開心玩耍的身影，蘇達貞每每看到這一幕總是感慨萬分。

跟著蘇達貞的腳步來到海洋探索教育課程，蘇男一邊對著學生叨唸注意事項，同時目不轉睛盯著學生下水，眼神充滿關心及緊張，像極第一次送小孩上學的爸爸一般，緊繃的神色，也隨著學生們在海中開心玩耍的笑顏一掃而空。

學生口中的「拖鞋教授、蘇爸爸」蘇達貞，今年已經67歲，他1976年從基隆海洋大學畢業，退伍後即娶妻，並育有1子1女，但穩定的生活並不能滿足他的求知欲望，生下兒子不久後，帶著一家人搬到美國，先讀完機械工程研究所，又到夏威夷攻讀海洋工程博士，並在夏威夷迷戀上海洋活動。蘇達貞總是穿著拖鞋去上課，甚至曾被警衛拒於校門外，因此有了「拖鞋教授」的稱號。

2008年蘇達貞的兒子蘇辰帆不幸葬身大海，他下定決心要完成與兒子的夢想，除了創立「蘇帆海洋基金會」推廣海洋探索教育外，更與16名學生完成「獨木舟繞島一周」的夢想，近年來更開辦了以視障者、老年人、殘疾人士，為服務對象的「黑暗水手」、「不老水手」、「不殘水手」課程。

東部海況時好時壞，獨木舟翻船對學員們來說是家常便飯。（圖／王永泰攝）

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(中時電子報)