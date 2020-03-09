蘇達貞以兒子為名成立了「蘇帆海洋基金會」，致力推廣「親海教育」、「海洋保育」，勤耕不輟多年以後，他的學生遍布各地，因為親切慈祥的作風，蘇達貞也被學生們稱作海邊的「蘇爸爸」，但蘇達貞的親生兒子卻在一場潛水意外中喪生，他不怨恨海，只遺憾來不及完成父子划獨木舟環島的約定。

蘇達貞畢業於基隆海洋大學，退伍後與妻子育有1子1女，生下蘇辰帆不久後，他先後到加州、夏威夷攻讀碩、博士，在夏威夷學成準備歸國時，老婆卻決定和孩子們留在夏威夷，他只能獨自返回母校基隆海洋大學教書。

每年兒子仍會回到台灣與蘇達貞相聚，兩人時常在基隆海邊划獨木舟，共度父子時光。「我兒子從小就跟我一樣，對海洋有異常的狂熱。」蘇達貞回憶，「每次我要去海邊，辰帆總是吵著要跟，在他國小四年級時，我常帶他到基隆海邊釣魚，潛水也是我教他的。」但「潛水」卻是奪走蘇達貞兒子生命的無情兇手。

2008年，蘇辰帆在美國舊金山潛水時，不幸被海浪捲走，失蹤超過24小時後，在距離岸邊約200公尺遭人發現，卻已成冰冷遺體。記者問，「辰帆走後你曾對海洋感到怨恨嗎？你們父子熱愛的海，卻無情帶走你的兒子…」「不會，他被捲走是意外，海洋是我跟他唯一的連結，也是我們共同熱愛的事。」蘇達貞冷靜的說。

蘇達貞憶起2006年在基隆外海划獨木舟時與兒子的約定，當時辰帆抱怨「划的距離太短了！」蘇達貞答應他「下次帶你繞台灣1圈。」但這個約定，卻隨著兒子的離開，成了蘇達貞永遠的遺憾。

當學生划行獨木舟繞過清水斷崖一圈後，許多學生紛紛讚嘆「原來台灣海洋那麼美。」（圖／翻攝蘇帆海洋基金會臉書）

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(中時電子報)