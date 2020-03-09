蘇帆海洋基金會蘇達貞將對兒子的思念化為圓夢動力，完成了無數創舉，他為視障者量身打造「黑暗水手」課程，由基金會成員帶著一群視障者勇闖清水斷崖，但不僅僅視障者，他還為身障人士、超過60歲的民眾打造「不殘水手」、「不老水手」計畫，他說「追夢不是年輕人的專利。」

「看不見的人可以到海裡嗎？」這是蘇達貞朋友的一句玩笑話，結果他為視障者量身打造「黑暗水手」課程，帶領視障者勇闖親水斷崖。「他們看不見，怎麼知道自己身在清水斷崖？從海湧陣陣起伏、浪潮聲響的些微差異中就會知道了。」不僅視障者，蘇達貞還為身障者打造「不殘水手」計畫。

蘇達貞也為超過60歲民眾舉辦「不老水手」課程。「追夢不是年輕人的專利，年紀大更要有作夢的勇氣，生命絕對不是衰老退化，而是健康創意的人生，享有更豐富的銀髮生活。」1位台南務農的王先生就在蘇達貞的帶領下認識海洋，從此也加入海洋保育的志工行列。

1名女高職生蝴蝶則表示，「基金會內的氣氛很好，不會因為性別、年齡、身體狀況，而受到不一樣的待遇。」蝴蝶也提到，課程中令她最深刻的是蘇達貞的處事態度，及對夢想的堅持，鼓舞她想成為像蘇達貞一樣的人。

銀髮族們聚集在方桌前分享課後心得，欣喜驕傲的神情溢於言表。（圖／翻攝自蘇帆海洋基金會臉書）

住在基金會附近的小譚，是因為好奇蘇帆基金會「砍竹子造筏」活動認識了蘇達貞，長期與蘇達貞及基金會成員相處下來，覺得大家就像是一家人，小譚也把這邊當作另一個家。譚媽平日也到基金會幫忙料理學生3餐、打掃環境，譚媽說「這邊的人很可愛，我兒子在這邊比以前開心多了。」

「蘇帆海洋基金會」是一個非營利、非政府組織，蘇達貞耗盡家財，讓蘇帆海洋基金會的基地誕生，創立初期，許多人相當不看好，「不可能啦」、「別傻了」等耳語充斥耳邊。

因為大眾對海洋的恐懼，他推動「海洋探索教育」時，理念不被學校所接受，蘇達貞耗盡心力，先是邀請老師們來體驗，接著是家長，讓他們都放心之後，才同意學生們參加。

蘇達貞笑著說，「我已經把我的積蓄花完了，慘淡有慘淡經營的方式。」基金會內的建築物、裝飾，都是蘇辰帆和他學生手工打造，「能省就省，錢夠用就好。」在他東省西省之下，基金會得以經營至今。

（圖／翻攝自蘇帆海洋基金會臉書）

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(中時電子報)