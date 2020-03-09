一場潛水意外無情帶走了「拖鞋教授」蘇達貞愛子蘇辰帆的生命，在兒子的喪禮過後，蘇達貞下定決心要完成與兒子的約定，他號召學生完成了「用獨木舟繞台灣一圈」的創舉，也創立了「蘇帆海洋基金會」，開辦「親海教育」、「海洋保育」等課程，至今已有上百名學生，學生們遍及各領域，代替了蘇達貞的親生兒子，將「蘇帆精神」永續傳承。

痛失愛子的蘇達貞堅強地從悲傷站起，回到台灣後，號召了16名學生，安排培訓課程，在兒子逝世後隔年，完成了與兒子的約定「用獨木舟繞行台灣一圈」，並在花蓮創立了以兒子為名的「蘇帆海洋基金會」，持續推廣親海教育，提倡「不因不了解而恐懼」、「勇敢追夢」的蘇帆精神。

參與蘇達貞的「環島圓夢計畫」的學生小范提到，「大三時，蘇爸爸在課堂中說：『你想不想造一艘獨木舟繞台灣1圈』，我就參加了。」受到蘇達貞的熱情感染，小范一頭栽進海洋世界，「從海洋上看台灣，認識海洋後，就不會覺得危險了。」小范現在也在花蓮成立「夢想海洋」工作室，帶著民眾徜徉在美麗的太平洋中。

蘇辰帆過世後，家族陷入悲痛的泥沼中，甚至對蘇達貞帶領兒子進入海洋世界，以及執意推廣親海教育難以諒解，蘇達貞對此抿著嘴不願多談，僅望著海平面的另一端，說到「人生的柴米油鹽、愛恨情仇，終將被大海所收藏。」時至今日，蘇辰帆的其他家人應該也已找到療傷的方式。

「大海的深度和廣度，會慢慢稀釋掉沒有辦法釋懷的痛。」蘇達貞歷經失去兒子的傷痛，在花蓮海邊療傷的他，意外在圓夢過程中找到另一群「兒子」，當初手把手教導的學生，現在也在各地開枝散葉，唯一不變的是都沒有脫離海洋教育的領域，替已逝的兒子繼續傳承永遠的「蘇帆精神」。

花蓮壽豐鄉的一塊濱海土地，耗盡蘇達貞畢生積蓄，打造成蘇帆基金會基地。（圖／王永泰攝）

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(中時電子報)