資深藝人張魁長子張覺引為了幫友人涂乃中（涂男），不僅被黑道押到辦公室毆打，替涂男調解債務時，雙方相約在咖啡廳，涂男在張男上廁所時遭4名黑衣人擄走，張男不僅報警還配合調查，沒想到卻遭涂男接連以侵占遺失物罪、擄人勒贖罪提告，張男相當傻眼，後續卻得知涂乃中其實就是個詐欺犯，張男才驚覺自己這個黑鍋「背大了」。

「擄人勒贖的指控，我覺得很莫名其妙。」張男無奈表示，自從他認識涂男後，壞事就接二連三的發生。2018年7月1日深夜，涂男打電話向他求救，表示自己家門口聚集一群黑衣人，拜託張男到他家門口幫他看一下，沒想到張男在涂男家門口才剛下車，黑衣人立刻圍著張男，大聲嗆：「你是要幫涂乃中還錢嗎？」接著就被黑衣人帶走拳腳相向，逼迫張男給個交代。

張男虛以委蛇答應黑衣人會轉達涂男好好處理債務，被釋放後約涂男到西門町見面，但涂男卻以「西門町有仇人」為由，要求張男到信義區一家咖啡店會合，席間，張男離開位子上廁所，一回到座位卻發現桌上一團亂，詢問店家才知涂男遭4名陌生男子押上車帶走，張男趕緊報警，警方到場後希望張男配合調查，但今年2月初，張男卻因涉及擄人勒贖被地檢署傳喚。

涂男遭黑衣人擄走的地點就在信義威秀一間咖啡廳戶外座位區。 （圖／翻攝畫面）

弔詭的是，涂男隔天卻指控包包被張男拿走，對張男提告侵占遺失物，張男收到警方通知他以嫌疑人身分到案說明時也感到相當不解。事後，張男輾轉得知涂男竟是有前科的詐欺犯，「我當下才驚覺自己可能已經被設圈套了」。張男感嘆的說。

本刊調查，涂男在外到處放話：「張魁的大兒子是我麻吉，與我是合資關係。」讓許多向涂男要不到錢的人轉而向張男索討，涂男甚至與擄走自己的黑道「交換條件」，只要一口咬定是張男指使，不僅可以從張男身上拿到要追討的錢，還可以因為供出指使者得到減刑機會。

涂乃中已因詐欺案入獄服刑，本刊致電並傳訊息給張魁，但截稿前未獲得任何回應。而張魁的妻子則表示與張覺引許久沒有聯繫，並不清楚發生什麼事情，隨即掛上電話。

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(中時電子報)