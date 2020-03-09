藝人張魁長子張覺引遭昔日好友涂乃中指控涉嫌主導一起擄人勒贖案，正當張覺引不解為何遭到好友提告時，輾轉得知涂男是個狠詐千萬元的詐欺犯，才懷疑自己遭到栽贓，回想起兩人結識過程，過於主動攀談的涂乃中，讓張男感到毛毛的。

張男表示，他與涂男是在一家酒吧相遇，涂男透過朋友得知張男是藝人張魁大兒子便主動搭訕，說自己與台中角頭熟識，若張男有需要幫忙一定義不容辭，又說自己失戀、投資失利，需要一個好友相伴，張男不疑有他，兩人越走越近，最後還兄弟相稱，感情相當要好。

涂男對於「交朋友」很有一套，時常將初次見面的友人當成「兄弟」、「姐妹」，出手也很闊綽，經常流連酒吧並大方請客飲酒，而且涂男還特別熱衷結識名人，曾與「饒舌音樂團體玖壹壹」歌手春風合照放上網路來獲得朋友信任。

涂男在外欠了一屁股債，金額相當龐大，連帶讓張男及張魁時常遭不明人士恐嚇勒索，金額從數十萬到數千萬元都有，回想當初與涂男相識過程，張男如今才發現對方一切都早有盤算。

涂乃中已因詐欺案入獄服刑，本刊致電並傳訊息給張魁，但截稿前未獲得任何回應。而張魁的妻子則表示與張覺引許久沒有聯繫，並不清楚發生什麼事情，隨即掛上電話。

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(中時電子報)