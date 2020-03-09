張魁長子張覺引遭昔日好友涂乃中提告涉嫌擄人勒贖，張男反控涂男與黑道設局陷害他，事實上涂乃中過去就曾經因詐騙6000多萬元遭法院判刑定讞，還有女老師因投資血本無歸，最後跳樓輕生。

本刊調查，涂乃中與母親於2013年7月間，涉嫌以投資美國潮牌鞋為名義，向周姓金主等人聲稱在美國有限量鞋販售管道，每雙鞋可獲利15%以上，吸金近6000萬元台幣，周男曾陸續匯款2000多萬元投資。

2015年7月，涂男還向1名黃姓女老師宣稱認識名牌球鞋高層，買賣價差達5成，女老師投資1000多萬後血本無歸，害女老師因禁不起打擊跳樓輕生，死者家屬透過黑道向涂男要錢，涂男因付不出錢，竟以「張魁的兒子」為名義當護身符，自導自演這場精彩的「擄人黑鍋秀」。

周、黃兩人眼見錢投下去卻遲遲沒有回收，紛向涂男母子追討本金及獲利，但母子倆卻以美國海關、暴風雪等理由推託，讓周、黃一狀告上法院，涂男於檢方偵訊時堅不認罪。

直到2018年5月，母子倆因另案詐騙親友投資2000多萬元，遭高院判決定讞後，涂男才於審理中認罪，且他至今仍未供出資金用途及流向，北院依2個詐欺罪判涂男4年2個月徒刑。

涂乃中已因詐欺案入獄服刑，本刊致電並傳訊息給張魁，但截稿前未獲得任何回應。而張魁的妻子則表示與張覺引許久沒有聯繫，並不清楚發生什麼事情，隨即掛上電話。

涂乃中與母親在2013年至2015年間設下潮鞋投資陷阱，吸金6千多萬元，遭法院判刑4年2月有期徒刑定讞。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)