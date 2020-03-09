日本唱跳男團Lead與鼓鼓跨國合作單曲〈超展開〉，上月三位成員不畏疫情，很有義氣地飛來台灣擔任鼓鼓演唱會嘉賓，豈料他們前腳剛到，就接獲演出取消的通知，Lead苦笑說：「這是近期發生最『超展開』的事了。」

Lead去年來台參加「超犀利趴10」，在後台與鼓鼓相見歡，也意外促成此次合作，鍵本輝表示：「雖有語言上的障礙，但我們是同個世代的人，很快便藉由動漫《七龍珠》和《火影忍者》打成一片。」

上月他們造訪寶島，本是為了替鼓鼓的演唱會站台，沒想到演出因為新冠肺炎臨時取消，古屋敬多坦言覺得可惜，「來台之前，經紀公司內部也討論過，畢竟現在全世界的狀況都不太好，但我們太想表演了，所以拜託公司讓我們來。」

谷內伸也補充道：「不管如何還是健康第一，所以我們接受這個決定。」不過被問到近期最發生最「超展開」的事，Lead笑說應該就是鼓鼓演唱會取消這件事了，「有種我們不知為何而來的感覺。」

除了鼓鼓，Lead很想和五月天合作，鍵本輝說：「我已經想好合作方式，五月天彈奏，阿信唱歌，我們就在一旁跳舞。」

鍵本輝超想和五月天合作，特地與印有阿信名字的招牌合照。（圖／翻攝鍵本輝IG）

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(中時電子報)