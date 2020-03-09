Lead成軍十八年，對彼此知之甚稔，鍵本輝細數另外兩位成員的優點，「古屋敬多個性單純、像小孩子，所以和他在一起這麼久都不會膩；谷內伸也則是很潮、很帥，台灣粉絲應該覺得他是我們之中最帥的。」

訪談進行到這裡，坐在一旁的經紀人忽然請記者選出最帥的成員，記者選擇鍵本輝，惹得工作人員爆笑出聲，鍵本輝一臉開心地起立握手，還以中文說：「我愛妳。」谷內伸也則嘆道：「有種被甩的感覺。」

被問到成員優缺點時，鍵本輝發揮同事愛，表示只想得到他們的優點。（圖／焦正德攝）

不過隨後谷內伸也很有風度地回敬稱讚鍵本輝好奇心強，像是海綿一般可以吸收很多東西，這次也為新專輯做了很多好歌；古屋敬多則爆料：「鍵本輝會偷摸我屁股，這十八年來他一直這樣，我也習慣了。」

古屋敬多經常被鍵本輝摸屁股。（圖／焦正德攝）

感情好的Lead仍有吵架的時候，有次採排，因為成員關注的地方各有不同，導致谷內伸也覺得古屋敬多一直挑他毛病，氣得出手打了古屋敬多一拳，回想起這件事，三人笑到停不下來，「那次只是要唱《冰雪奇緣》的歌，也不是什麼認真的練習，居然吵了起來，最好笑的其實是這點。」

谷內伸也為〈超展開〉譜寫RAP歌詞。（圖／焦正德攝）

Lead即將發行新專輯《SINGULARITY》，鍵本輝說明專輯名稱的中譯是特異點，設定是未來人工智能會超越人類，Lead也藉此期許超越自己。2020年，Lead預計進行更多活動，「最重要的是希望再來台灣，時間大概會在夏天的時候，只要新冠肺炎疫情結束，一定會再來表演給大家看。」他們保證絕對不會再讓歌迷苦等11年，如果沒工作也會私下來台，實現承諾。

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(中時電子報)