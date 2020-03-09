國泰金旗下國泰證券發布3月投資氣象觀測觀測看法，受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，國際原油需求衰減，油價短期表現不振，國泰證券表示，根據國際能源總署（IEA）最新月報指出，新冠肺炎疫情擴散不僅打擊大陸石油消費量，更影響全球經濟，IEA下修2020年第1季世界石油需求每日平均43.5萬桶，成為2011年以來首次出現季度需求下滑表現。另外，原先預期2020年每日需求成長約120萬桶，也下修至82.5萬桶。國泰證券分析，原油價格波動主要來自供需情形，投資人可留意疫情獲得控制後全球原油的供給狀況，若油價利空出盡反而是伺機逢低分批布局的好時機。

國泰證券指出，由於新冠肺炎疫情影響可能左右日本東京奧運能否順利舉行，而將日本股市加入「負向」，其餘大陸股市、新興亞洲、美國、歐洲、新興歐洲、黃金、原油及美元皆持「中立」看法。

國泰證券表示，根據IEA的報告，預期今年第1季全球石油需求恐將較去年同期減少，而這也將是近十年來首次出現衰退的景況，除了新冠疫情延燒，直接影響大陸旅遊以及工廠生產情況，並同時衝擊燃料需求的使用，預期影響週期將持續到今年年中，同時，今年北半球暖冬造成的暖氣燃料需求下滑，也成為國際油價不振的另一項因素。

國泰證券觀察，新冠肺炎疫情的擴散，使得沙烏地阿拉伯國主導的OPEC與俄羅斯出現原油供應不同調的景況，原先石油輸出國組織與夥伴國希望平衡全球石油供給，卻在俄羅斯於2月初拒絕跟進而產生變數，目前可觀察3月部長級會議所做出的決議，以做為原油後市發展脈絡。國泰證券表示，近期疫情在全球各地有擴大現象，未獲得明顯控制前，對於金融市場將持續造成影響，短期投資仍以「維持穩定」為最高原則，積極型投資人可留意油價利空出盡後，伺機逢低分批布局。

(時報資訊)