測試大廠京元電（2449）受惠5G、人工智慧（AI）及CMOS影像感測器（CIS）等晶片測試需求續旺，2020年2月、前2月營收均年增逾3成，雙雙續創同期新高。法人看好京元電不畏新冠肺炎疫情影響，首季營收可望改寫同期新高。

京元電2020年2月自結合併營收22.23億元，僅較1月22.86億元小減2.75％，較去年同期16.1億元成長達38.07％，續創同期新高。累計1～2月合併營收45.1億元，較去年同期34.2億元成長達31.88％，亦續創同期新高。

京元電董事長李金恭先前表示，由於5G基地台、手機晶片測試及AI、HPC等均可望有嶄新應用出現，公司已掌握到相關訂單商機，客戶數量及需求均穩定維持成長，配合去年擴增產能開出，以及CMOS影像感測器測試需求暢旺，對今年營運展望審慎樂觀。

法人表示，京元電子公司蘇州京隆及蘇州震坤受新冠肺炎疫情影響有限，受惠5G相關需求及AI等創新應用需求續增、CMOS影像感測器需求同步暢旺，配合去年擴產效益逐步顯現，今年首季營收淡季不淡、改寫同期新高。

京元電表示，由於去年兩岸資本支出逾120億元，今年資本支出估降至68.94億元，主要投資於測試。法人看好京元電今年營運可望逐季成勢，全年營收可望維持雙位數成長，毛利率目標提升至3成、帶動獲利同步挑戰新高。其中，5G營收貢獻占比可望倍增。

(時報資訊)